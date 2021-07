JO Tokyo 2020 : la Chine sans Sun Yang mais avec des ambitions intactes

Privée de sa superstar Sun Yang, suspendue pour dopage, la Chine reste ambitieuse pour les Jeux olympiques de Tokyo et tient à faire bonne figure chez son rival japonais, à quelques mois des JO-2022 d’hiver qui auront lieu à Pékin.

Le pays le plus peuplé de la planète enverra à Tokyo une délégation comme toujours pléthorique de 777 personnes, dont 431 sportifs.

Mais le géant asiatique devra composer sans sa plus grande vedette, le nageur Sun Yang, triple champion olympique, suspendu le mois dernier -quatre ans et trois mois- par le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour la destruction d’une fiole de son sang lors d’un contrôle antidopage inopiné en 2018.

Sans Sun Yang, la Chine voudra laver l’affront de Rio en 2016 : alors qu’elle était arrivée en tête du tableau des médailles lors de "ses" JO à Pékin en 2008 et qu’elle était encore deuxième quatre ans plus à Londres-2012, elle avait glissé à la troisième place, derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Avec 26 médailles d’or "seulement", les sportifs chinois avaient récolté au Brésil leur pire moisson en deux décennies.

Si la Chine ne compte aucun grand nom connu à l’étranger, elle emmène toutefois une armada de sportifs capables de glaner de nombreuses médailles en plongeon, tennis de table et haltérophilie.

Des médias chinois ont même présenté les plongeurs comme une "dream team" capable de remporter les huit titres mis en jeu.