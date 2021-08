Le Tribunal arbitral du Sport (TAS) a rejeté, ce lundi à Tokyo (Japon), les demandes du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) et du comité olympique néerlandais qui l'avaient saisi à la suite de la requalification des Etats-Unis et de la République dominicaine en finale du relais 4x400m mixte des Jeux Olympiques de Tokyo.

Disqualifiés dans un premier temps à l'issue de leur course de série disputée vendredi, les Etats-Unis et la République dominicaine avaient ensuite été réhabilités en appel et autorisés à disputer la finale.

Le COIB avait saisi le TAS samedi soir, moins de 40 minutes avant la finale, demandant que la décision de disqualifier les deux nations reste d'application. Le comité olympique néerlandais avait effectué la même demande plus de deux heures après la finale que son relais avait terminée en quatrième position.

Samedi soir, la Pologne avait décroché la médaille d'or du 4x400 m mixte devant la République dominicaine et les Etats-Unis. Les Pays-Bas avaient terminé quatrième, la Belgique cinquième.

Ce lundi, le TAS a indiqué que les demandes belge et néerlandaise avaient été rejetées, le tribunal ne désirant pas, comme le veut sa jurisprudence constante, et en l'absence d'allégation de violation fondamentale telle que la mauvaise foi, la partialité ou l'arbitraire, se pencher sur le bien-fondé de décisions prises sur le terrain. La finale étant déjà courue, le TAS estime, par ailleurs, que la réparation demandée par la Belgique et les Pays-Bas est désormais sans objet.