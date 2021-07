JO Tokyo 2020 : la Belgique en finale du relais 4x400m mixte avec un record de Belgique

Le relais 4x400m mixte belge s’est qualifié pour la finale des JO de Tokyo 2020 vendredi lors de la première journée de compétitions en athlétisme. Le quatuor belge composé de Alexander Doom – Imke Vervaet – Camille Laus – Jonathan Borlée a terminé sa série en 3e position mais a finalement été crédité de la 1ère place suite aux disqualifications des USA et de la République dominicaine.

Les relayeurs belges bénéficieront donc d’un très bon couloir pour la finale samedi à 14h35 et se débarrassent par la même occasion de deux adversaires redoutables pour les médailles.

Les débuts de la Belgique dans ces JO de Tokyo 2020 ne pouvaient donc pas être meilleurs dans une spécialité qui apparaît pour la première fois aux Jeux Olympiques. Au passage, Doome, Vervaet, Laus et J. Borlée ont retouché le record de Belgique du relais mixte en 3 : 12.75 pour signer le 5e temps des qualifiés pour la finale.

Dernier relayeur, Jonathan Borlée s’était même permis de se relever dans la dernière ligne droite, lucide et conscient de la future disqualification des Américains, coupables d’avoir effectué un passage de témoin hors-zone. Les Dominicains, auteurs de la même erreur, ont eu aussi été rattrapés par les commissaires et ont donc dû dire adieu à la finale.

Engagés dans les épreuves du 400m individuel et/ou dans les relais masculin et féminin, les autres spécialistes du 400m belge Kevin Borlée, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Cynthia Bolingo et Paulien Couckuyt ont été laissés au repos en vue des prochaines échéances mais entreront en ligne de compte pour participer au relais de samedi et chasser une médaille qui serait historique pour la Belgique.