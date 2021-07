JO Tokyo 2020 : L’arme secrète des rameurs belges ? La moustache

Chaque sportif a ses petits tocs ou ses superstitions. Pour certains, c’est une routine de préparation la veille d’un gros rendez-vous. Pour d’autres, un vêtement particulier. Pour nos rameurs Tim Brys et Niels Van Zandweghe, c’est… la moustache. Tels Dupond et Dupont, nos deux athlètes se sont présentés affublés d’une moustache inratable.

Tim Brys et Niels Van Zandweghe se sont qualifiés pour les demi-finales du deux de couple en aviron lors des Jeux Olympiques de Tokyo samedi. Le duo belge a terminé deuxième de sa série, évitant ainsi les repêchages. Brys et Van Zandweghe ont signé un chrono de 6 : 26.51 et terminent à 0.77 secondes de la Norvège qui a remporté la série en 6 : 25.74. Les deux premiers de chaque série se qualifient pour les demi-finales. Les demi-finales sont programmées dimanche à 5h40 et 5h50 heure belge.

​​​​​​​"On a été versés dans une série difficile, mais Tim et Niels ont ramé une course très intelligente", a réagi leur entraîneur Frans Claes. "Le départ n’était pas extra mais dans les 1.000 derniers mètres, ils ont montré qu’ils étaient parmi les plus forts. Le premier obstacle difficile a été franchi et c’est un beau bonus pour la confiance. Ils ont certainement le potentiel pour atteindre la finale A. Si ce n’était pas le cas, ce serait une déception. Nous comptons vraiment sur cette finale. Mais en aviron, c’est toujours un peu difficile à prévoir. La différence se fait souvent sur des dixièmes ou des centièmes de seconde. Ce sera de toute façon une bataille très serrée."

Reste à savoir si la moustache pourra les amener en finale, ou même vers la médaille.