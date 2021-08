JO Tokyo 2020 - L'ambition illimitée de Bashir Abdi après son bronze : "Je reviendrai pour l'or"

Fantastique Bashir Abdi ! Engagé sur le marathon, il a été au bout de lui-même et de l'effort pour ajouter une 7e médaille dans l'escarcelle belge. Auréolé de sa breloque de bronze après la course, il ne se reposait cependant pas sur ses acquis et avait (déjà) le regard vissé vers le futur.

"Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Les derniers jours ont été très difficiles pour moi. Je ne suis arrivé que le 30 juillet, ces dernières nuits je n'ai dormi que deux heures. Je me suis battu comme un fou. Après 40km, j'ai eu des crampes aux deux ischios. Mais j'avais tellement travaillé pour ce moment, abandonner n'était même pas une option. J'ai continué à me battre. La 3e place était la plus haute que je pouvais viser. J'en suis très content. Mais je reviendrai pour rafler l'or" affirmait Abdi, armé de son déroutant sourire au micro de Sporza.

►►► À lire aussi : JO Tokyo 2020 J-16 : une dernière médaille belge avec Abdi, la poisse de Kopecky, les USA passent devant la Chine : ce que vous avez manqué de la nuit

Il a également eu un mot pour Team Belgium qui a, selon lui, largement contribué à cette médaille : "Je veux les remercier. Ils m'ont tous énormément aidé. Ce sont des Jeux réussis pour la Belgique. Mon apport ne pouvait pas manquer. Je suis tellement content que ça ait marché. Je vous offrir une médaille à la Belgique pour la remercier. Cela avait fonctionné aux Championnats d'Europe à Berlin en 2008. Et aujourd'hui, je suis sur le podium des Jeux Olympiques" expliquait avec fierté le Somalien naturalisé belge.