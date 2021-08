JO Tokyo 2020 : Koen Naert gonflé à bloc, Abdi n'a pas encore digéré le jetlag

Il avait fini 22e du marathon olympique au Brésil en 2016. Koen Naert ne se fixe pas d'objectif précis quant à la place à l'arrivée, reconnaissant que la concurrence est forte. "En cinq ans le niveau a fortement augmenté. Je ne suis pas non plus le même. Finir le plus près possible du premier, et mieux que 22e" est l'ambition.

Même disputé à 700 km au nord de Tokyo pour limiter les effets de la chaleur, les conditions météo s'annoncent pénibles à Sapporo où elles sont en tout point comparable à celles de la capitale japonaise actuellement . "Les conditions sont loin d'être idéales. Mais si on a peur, on perd quelques pour cent de sa capacité", souligne le très perfectionniste Naert qui a connu l'expérience de Rio où là aussi tous les détails avaient été prévus (entraînement en chambre climatisée pour la chaleur, boissons), "après 30 km, il était devenu impossible de boire la moindre goutte (en raison des vomissements). Il y a donc une incertitude. Je ne sais pas comment je vais réagir. Le stress de la compétition n'est jamais présent à l'entraînement. Ce qui change beaucoup dans le corps."

C'est fort de deux meilleures performances personnelles réalisées cette année (1h01:38 au semi-marathon de Dresde et 28:36 au 10 km sur route de Morton) que le champion d'Europe de Berlin disputera le marathon de Tokyo délocalisé à Sapporo. Koen Naert a retrouvé la sérénité comme il le reconnaît lui-même. "Je me sens super bien. Je réalise deux records personnels sans avoir cherché à être au pic de ma forme."

C'est gonflé à bloc que le champion d'Europe en titre du marathon, Koen Naert abordera dimanche ses deuxièmes Jeux Olympiques. Sur le plan sportif, il a retrouvé tous ses moyens physiques et l'arrivée d'un deuxième enfant en avril (Jade) l'a enrichi sur le plan personnel. De quoi réaliser la meilleure performance possible.

Malgré son record de Belgique qu'il a placé à 2h04:49 le 1er mars 2020 à Tokyo, Bashir Abdi refuse de se considérer comme un candidat à une médaille olympique du marathon. De plus, à deux jours de l'événement, il n'a toujours pas récupéré du décalage horaire. Il est arrivé le 30 juillet au Japon. "Le jetlag m'a tué. J'ai des problèmes de sommeil."

Cela ne va pas l'inciter à se placer parmi les médaillables possibles. "Il faut être réaliste. Il y a au moins huit coureurs qui sont plus rapides (il est le 9e performeur présent à Sapporo) et qui ont plus d'expérience que moi. Ce sera mon premier marathon olympique. Chaque marathon est différent et dépend des circonstances de course", rappelle le Gantois de 32 ans qui avait pris les 20e et 33e place (à Rio sur 10.000 et 5000 mètres) "ce ne fut pas un grand souvenir", rappelle-t-il.

Qualifié de longue date, Abdi, qui a progressé de six minutes en deux ans sur la distance (il avait couru en 2h10:46 en avril 2018 à Rotterdam), a pu se préparer au mieux. Il a passé près de trois mois en Ethiopie entre mars et fin mai courant 190 km par semaine en moyenne, méthode utilisée pour battre le record de Belgique. Il a ensuite pris part à deux courses de réglage (Coupe d'Europe de 10.000 m, semi-marathon de Gand) passé des tests en chambre chauffée à l'Université de Louvain avant de partir à Fond Romeu mi-juin. Son record personnel sur 10.000 m à la Coupe d'Europe de Birmingham le 5 juin (27:24.41) lui permettait même de disputer cette épreuve aux Jeux. Il n'a pas changé ses plans et se lancera sur les mythiques 42,195 km.

"Heureusement qu'il y a eu le stage de Mito, parce qu'ici à Sapporo il y a peu de possibilités. On n'a pas l'impression d'être aux Jeux. On quitte juste l'hôtel (où tous les athlètes sont rassemblés) pour aller s'entraîner sur un parcours de 900 mètres de long. "L'humidité est super importante, ce sera impossible de battre le moindre record" a-t-il ajouté. "La course sera très très tactique à mon avis. Pendant la première moitié personne ne voudra mener. Je pense que ce sera très lent au début."