JO Tokyo 2020 : Kevin Borlée, touché à l’ischio mais confiant pour la suite : "J’en ai encore sous le pied"

Kevin Borlée, touché à l’ischio : "J’en ai encore sous le pied" - Jeux Olympiques -... "J’ai eu de bonnes sensations. J’avais un peu peur hier car je n’ai pas beaucoup dormi à cause d’un contrôle antidopage. Je suis arrivé tard, je devais encore manger, faire les soins et puis encore dormir. Mais j’avais de bonnes jambes. Je savais que ça pouvait passer comme ça pouvait faire mal", a expliqué Kevin Borlée au micro de Kevin Paepen. Avant de reprendre, confiant pour la suite : "La chaleur ne m’affecte pas trop. J’arrive à gérer car je préfère quand il fait chaud que froid. L’ambition c’est le 4x400m. J’ai un peu mal à l’ischio, on va analyser ça avec le docteur et le kiné. Mais je suis content d’être en 1/2. J’en ai encore sous le pied, c’est de bon augure pour la suite".