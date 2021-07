Habituée à l’or, Katie Ledecky, n’a pas su garder son titre olympique lors de la finale du 400 mètres. Ariarne Titmus, la nageuse australienne de 20 ans est parvenue à déposer l’Américaine lors des derniers 50 mètres pour remporter l’or olympique. Ces dernières années, Titmus est devenue la bête noire de Ledecky. Lors des championnats du monde de 2019, la jeune Australienne avait battu à la surprise générale la triple championne du monde.

Les deux nageuses vont de nouveau se rencontrer durant ces Jeux olympiques pour la finale du 200 mètres. Avec ses dernières victoires, Titmus pourrait avoir un ascendant psychologique selon Yoris Grandjean, notre consultant en natation : "C’est vrai que Titmus a pris une petite avance. C’est une autre course (ndlr : un 200 mètres), mais c’est sûr que Titmus a pris l’ascendant psychologique sur son adversaire."

Un élément peut sans doute jouer en faveur de l’Américaine : la distance. "Ledecky n’est pas en méforme. Sur une distance plus courte, elle aura peut-être plus facile. Lors de la finale du 400 mètres, elle est arrivée à partir vite mais elle a peiné à tenir sur toute la distance. Titmus a, elle, plus de mal à partir vite. Pour le 400 c’est juste que l’Australienne était plus forte mais Ledecky est en forme. Elle n’est pas en méforme physique donc une course reste une course. Il y a une médaille à aller chercher et c’est un 200 pas un 400."