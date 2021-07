JO Tokyo 2020 : Julie Allemand et les Belgian Cats veulent "battre Porto Rico pour jouer sans pression contre la Chine"

Les Belgian Cats ont réalisé un authentique exploit en battant l'Australie 85-70 mardi lors de leur baptême du feu olympique. Julie Allemand sait que la Belgique a fait un grand pas vers les quarts de finale de la compétition, mais il faudra battre Porto Rico vendredi avant un nouveau "choc" face à la Chine.

"Cette victoire face à l’Australie, c’est un exploit, on ne s’attendait pas à un tel résultat, a rappelé Julie Allemand au micro de la RTBF. On ne pouvait pas mieux commencer la compétition ! C’est la première fois qu’on jouait contre l’Australie, c’était peut-être plus " facile " comme ça, parce qu’elles ne nous connaissaient pas. On gagne avec un écart de quinze points, c’est super pour la suite du tournoi. Ces quinze points seront peut-être décisifs quand on aura joué les trois matches ! Maintenant, on est "focus" sur Porto Rico, parce que le tournoi ne fait que commencer. Et il ne faut pas croire que ce sera facile ! Porto Rico, on les annonce comme les plus faibles du groupe, mais l’Australie, on les annonçait comme les favorites et on a gagné ! Un match n’est pas l’autre. Quand on joue comme contre l’Australie, nous sommes inarrêtables, il faut continuer sur cette lancée. Idéalement, il faudrait directement dérouler et créer un écart pour pouvoir gérer tout le match. Si on gagne demain, une défaite ensuite contre la Chine ne serait pas trop grave, parce que nous serions d’office qualifiées. Mais sans pression, ce serait peut-être plus facile de créer un deuxième (voire un troisième) exploit ! C’est comme quand on joue avec notre statut "d’underdog", sans pression. C’est là qu’on joue notre meilleur basket."