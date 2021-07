JO Tokyo 2020, judo : Suivez le parcours de Teddy Riner en +100kg (Live vidéo commenté 4h00)

Il n’y a pas de meilleur endroit pour entrer dans la légende : ce vendredi au Nippon Budokan, le temple du judo japonais, Teddy Riner tentera de décrocher un troisième titre olympique consécutif, un exploit rarissime et une quête contrariée par une préoccupante blessure au genou.

Avec ses 10 couronnes mondiales et classé 16e mondial, le Français aura fort à faire dans un tableau relevé. Il affronte au premier tour l’Autrichien Stephan Hegyi, 19e mondial avant d’éventuellement retrouver l’Israélien Or Sasson, qui avait été sa victime en demi-finale des JO-2016 à Rio, avant de finalement prendre le bronze.

En quarts de finale, Riner pourrait ensuite affronter le Russe Tamerlan Bashaev, N.1 au classement mondial, un petit gabarit susceptible de lui empoisonner la vie. Le Géorgien Guram Tushishvili, champion du monde en 2018, figure lui aussi dans la partie de tableau du Français, alors que le Japonais Hisayoshi Harasawa (N.2 mondial), que Riner avait battu en finale à Rio, est de l’autre côté.

En cas de victoire finale, la légende Riner serait encore un peu plus ancrée dans le judo. Le Français rejoindrait le Japonais Tadahiro Nomura et ses trois titres olympiques acquis en 1996, 2000 et 2004.

Un tournoi à suivre dès 4h du matin sur tous les médias de la RTBF.