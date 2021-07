JO Tokyo 2020, judo : suivez le parcours de Matthias Casse, grand favori en -81 kg (LIVE vidéo à 3h55)

L’heure de Matthias Casse a sonné dans ces JO de Tokyo 2020 ! Le judoka belge entre en lice dans la catégorie des -81 kg lors du tournoi olympique de judo. Champion du monde en titre, champion d’Europe 2019 et vainqueur du Masters (2019), le Judoka anversois veut ajouter un sacre olympique à son palmarès pour boucler la boucle.

Grand favori, Casse sera opposé au Portoricain Adrian Pur Gandia (IJF 33) au premier tour. "Mon objectif, c’est l’or. C’est pour cela que je suis ici, sinon je serais resté à la maison", expliquait Casse juste avant la compétition à notre micro.

Le premier combat de Casse est prévu vers 03h55 du matin (heures belges) tandis que les finales (Or ou bronze) sont attendues pour 10h. Entre les deux rendez-vous, la RTBF vous propose de suivre le parcours de Casse que nous espérons le plus long possible.