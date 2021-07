Il va continuer ! Très déçu après avoir échoué dans sa course à la médaille d’or, Teddy Riner a confirmé qu’il n’allait pas s’arrêter là et qu’il serait bien présent lors des prochains JO de Paris en 2024.

Personne ne l’attendait, mais c’est arrivé. Dans la catégorie des +100 kg, le champion français était tout simplement intouchable. Venu à Tokyo avec un seul objectif doré, le colosse a été éliminé dès les quarts de finale contre le Russe Tamerlan Bashaev. Déconfis d’une telle performance, le décuple champion du monde a tout de même réussi à se remobiliser pour la course à la médaille de bronze, qu’il a obtenue.

Avec quatre breloques en poche en quatre participations, Teddy Riner est l’un des plus grands judokas de tous les temps et il ne compte pas s’arrêter là. Malgré son âge avancé, 32 ans, le géant français a annoncé dans une interview accordée à France TV qu’il serait présent pour la prochaine Olympiade à Paris, dans trois ans. " Il y a de la frustration. Même si j’avais le niveau pour aller en finale, je suis tout de même content. C’est ma quatrième médaille olympique à 32 ans. Je suis content d’être monté sur la marche à chaque événement. J’ai été longtemps sur la plus haute, aujourd’hui ce n’est pas passé. Mais il reste Paris 2024."

Ce samedi, Riner sera également en lice pour le concours par équipes et pourrait en profiter pour rejoindre Ryoko Tani et ses cinq médailles dans le panthéon du judo. Un grand champion ne meurt jamais, le grand Teddy l’a une nouvelle fois prouvé.