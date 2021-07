Malgré des précédents, une judokate saoudienne accepte l’affrontement contre une Israélienne... Le sport et la politique ont toujours été liés. De grands moments de l’histoire des Jeux sont remplis d’allusions et de messages politiques. Ces JO en ont été des témoins privilégiés avec une belle image ce vendredi. L’Israélienne Raz Hershko devait affronter la Saoudienne Tahani Al-Qahtani chez les femmes de plus de 78 kg en judo. L’athlète a décidé de ne pas boycotter la rencontre, soutenue par sa fédération et par une grande partie de la population.