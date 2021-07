JO Tokyo 2020 : Blessé à l’épaule avant les Jeux, Casse "veut faire mieux que le bronze à... Matthias Casse a offert une deuxième médaille à la Belgique durant ces Jeux Olympiques en s’imposant face au Géorgien Tato Grigalashvili lors du match pour la médaille de bronze dans la catégorie des -81kg. Après sa victoire, le judoka belge a néanmoins laissé entendre qu’il n’avait pas pu concourir à pleine capacité. "Je me suis blessé à l’épaule il y a trois semaines et demie, lors du camp d’entraînement en Croatie", a expliqué Casse. "J’ai dû jouer avec les cartes que j’avais en main, je suis satisfait du bronze". Satisfait mais pas totalement car Casse avait d’autres ambitions : "Je suis heureux mais j’étais venu à Tokyo pour gagner la médaille d’or". Face à Grigalashvili, qu’il avait déjà battu aux championnats du monde, Matthias ne s’est pas mis de pression : "C’était un combat comme un autre, j’avais un plan en tête. J’ai répété cette technique plein de fois à l’entraînement et c’est passé. J’ai senti que j’avais le contrôle". En remportant cette médaille de bronze, Matthias Casse imite Dirk Van Tichelt qui avait lui aussi eu une médaille autour du cou à Rio en 2016 : "Je me souviens de sa demi-finale qu’il avait perdue, il devait penser à son prochain combat et pas à son échec. Et c’est ce que j’ai fait avant le combat". Avant de conclure : "Je suis déçu d’avoir perdu en demi-finales, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour gagner mais je dois être content avec le bronze. Dans quelques jours, je serai plus heureux en repensant à ce moment. Il me faut un peu de temps pour réaliser. Je suis heureux d’être le plus constant du circuit et à Paris je veux faire encore mieux". Le rendez-vous est pris !