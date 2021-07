Agbégnénou championne olympique en -63 kg, sa maman exulte : "Je ne m'y connais pas trop en judo... La Française Clarisse Agbégnénou a été sacrée mardi championne olympique de judo dans la catégorie des -63 kg. Pour décrocher cette médaille, Agbégnénou, déjà cinq fois championne du monde et cinq fois championne d'Europe, a battu par waza-ari dans le golden score la Slovène Tina Trstenjak, qui l'avait battue en finale des JO-2016 à Rio. La maman de Clarisse, évidemment très heureuse, s'est exprimée après la victoire de sa fille au micro de RMC Sport : "Je la félicite parce qu’elle a travaillé pour. Vouloir c’est pouvoir. Elle veut cette médaille-là, elle l’a eue. Je lui tire mon chapeau. Clarisse est une fille qui écoute ses parents même si elle a 28 ans. Elle écoute ses parents, elle écoute les conseils et elle les met en œuvre". Avant de poursuivre : "C’est la fille à maman. Elle sait que je l’aime beaucoup. Même quand elle sera dans son foyer elle sera toujours la fille à maman. C'était vraiment une torture cette finale. Je ne m'y connais pas trop en judo alors quand on la voit par terre, on ne sait pas trop qui a gagné ou qui a perdu". Les médailles de bronze ont été remportées par la Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard et l'Italienne Maria Centracchio.