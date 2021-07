JO Tokyo 2020, judo +100kg : déception pour Teddy Riner, battu en quart de finale mais repêché pour le bronze

Judo +100kg : Teddy Riner - Or Sasson - Tokyo 2020 - Judo +100kg - 30/07/2021 Riner a été plus gêné par l'Israélien Or Sasson, qui avait été sa victime en demi-finale des JO-2016 à Rio. Sasson avait alors finalement décroché une médaille de bronze. D'abord équilibré, le combat a tourné en faveur du Français dans sa deuxième partie et Riner s'est imposé grâce à un waza-ari. En quart de finale, il affrontera le redoutable Russe Tamerlan Bashaev, N.1 mondial des lourds, vice-champion du monde et champion d'Europe en titre. Riner l'avait battu au mois de janvier lors du Masters de Doha, la seule compétition qu'il a disputée cette saison avant les JO.