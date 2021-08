Les Belgian Tornados se sont classés 3e de leur série du 4x400m des Jeux olympiques de Tokyo. Pour la 4e fois de suite, ils seront au rendez-vous de la finale des JO. Ils le doivent en grande partie à Jonathan Borlée qui a assuré la qualification malgré une blessure.



On a vu sa foulée se détraquer et perdre de sa fluidité dans la dernière ligne droite. Les dégâts avaient débuté bien plutôt. "Jo m’a dit qu’il a déjà senti quelque chose au 200m. Le warrior qu’il est a été jusqu’au bout", explique Dylan Borlée à notre micro. "J’espère que ce n’est pas trop grave parce que courir 200m blessé sur 400m, c’est un effort incroyable. Je pense à lui. Cela fait des années qu’il est là et il pense toujours à l’équipe. Il a vécu une saison très difficile, je suis étonné de sa forme. Il a fait des trucs incroyables en stage préparatoire à Mito. C’est son expérience et son mental qui font qu’il en a été capable. Je l’attendais en finale où il aurait pu faire quelque chose d’incroyable. Si Jo ne se blesse pas on gagne (notre série). On passe et c’est top. Ça va super vite. On a une équipe pour rivaliser on aurait pu approcher le record de Belgique. On doit se concentrer sur nous. Le but était de voir ce que ça allait donner aujourd’hui et de préserver Kevin. On savait qu’on avait de toute qu’on avait une très bonne équipe."



"C’était une saison assez difficile. On se demandait si on allait y arriver. Mais on est en finale des Jeux Olympiques", embraie Jonathan Sacoor. "Le premier but est atteint. On a tout ce qu’il faut pour faire un beau parcours. C’est dommage pour Jo. Mais on a encore Kevin qui est incroyablement fort. On vise très haut."



Présents dans une finale planétaire pour la 16e fois, les Tornados sont face à un immense défi et peuvent rêver de la seule médaille qui manque à leur palmarès."On a vu que la première série était très dense. Ils étaient quatre dans la dernière ligne droite et ils se sont tirés vers le haut. Si on avait été dans cette série, je suis sûr qu’on aurait explosé le chrono. Mais le but était d’être en finale et on l’a fait".