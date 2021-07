Jessica Fox nous a certainement offert le moment le plus insolite de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Médaillée de bronze en kayak slalom, l’Australienne a fait usage d’une technique pour la moins étonnante afin de réparer son kayak avant la course. Du ruban adhésif ? Pas assez solide. Pour consolider l’avant de son kayak et maintenir le carbone en place, Fox a posé… un préservatif.

"Je parie que vous ne saviez pas que des préservatifs pouvaient être utilisés pour réparer un kayak", a commenté l’athlète sur Instagram. Avant d’expliquer les bienfaits du préservatif : "Très extensible et très solide, cela donne au carbone une finition lisse".

►►► À lire aussi : JO Tokyo 2020, aviron : resto à volonté, saké,… les rameurs Belges se font plaisir après leur 5e place en finale

Malgré cette technique originale, Jessica Fox n’a pu faire mieux qu’une troisième place lors de cette épreuve. Néanmoins, l’Australienne, qui courait après une médaille d’or depuis 2012 en kayak, s’est finalement imposée ce jeudi en… canoë slalom, nouvelle discipline au programme des Jeux. Onze fois championne du monde et médaillée d’argent olympique à Londres en 2012, puis de bronze à Rio en K1, Jessica Fox décroche enfin l’or olympique. Et sans préservatif !