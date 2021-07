JO Tokyo 2020 : Jelle Geens ne pourra pas disputer le triathlon des JO à cause du Covid-19

Jelle Geens ne sera pas au départ du triathlon olympique ce lundi à Tokyo. Notre compatriote a été contaminé par le Covid-19 au cours de sa préparation. Il n’a donc pas pu se rendre au Japon selon les règles du Playbook, a fait savoir le COIB.

Le Playbook – sorte de guide de bonne conduite pour les athlètes – impose qu’un voyageur, positif au Covid-19, ne présente plus de symptômes depuis 14 jours et puisse présenter deux tests négatifs différents réalisés par des laboratoires accrédités par le Japon dans les 96 heures précédant le départ. Cela n’a malheureusement pas été le cas pour Jelle Geens. Il était très en forme cette saison avec notamment une 2e place à la WTS de Yokohama et une victoire avec les relais belge lors de l'épreuve de qualification pour les JO à Lisbonne.



Toujours bloqué en Europe, Geens, qui a été vacciné, ne pourra pas participer à la course individuelle de lundi. "Entre-temps, Jelle Geens ne présente plus de symptôme et a déjà eu un test négatif. Si c’est possible, il devrait voyager vers Tokyo dans les prochains jours afin de participer au relais mixte des Jeux Olympiques avec les Belgian Hammers (31/07)", détaille le COIB dans son communiqué. Si cela ne devait pas être le cas Noah Servais le remplacera. Le triathlète, 11e des championnats d’Europe de sprint le 19 juin, est déjà au Japon et se tient prêt.