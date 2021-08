JO Tokyo 2020 : J9, dernières médailles en natation, les bons résultats en 400m pour la Belgique, tout ce qu’il ne fallait pas rater (vidéo)

Finale Dames : 50m nage libre - JO Tokyo 2020 - Natation - 01/08/2021 L'Australienne Emma McKeon, déjà championne olympique du 100 m nage libre et du relais 4x100 m, a décroché dimanche sa troisième médaille d'or des JO de Tokyo en remportant le 50 m nage libre. McKeon a nagé en 23 sec 81/100 et a devancé la Suédoise Sarah Sjöström, médaillée d'argent en 24.07, et la Danoise Pernille Blume, qui a pris le bronze en 24.21. McKeon, également engagée dimanche dans le relais 4x100 m quatre nages, pourrait finir la semaine olympique avec sept médailles, ce qui en ferait la femme la plus médaillées en une seule édition des JO. En 2004 et 2008, le nageur américain Michael Phelps avait remporté huit médailles, le record absolu.