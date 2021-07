JO Tokyo 2020 : J8 aux Jeux, la Belgique au top, des records du monde, Simon Biles à nouveau forfait, tout ce qu’il ne fallait pas rater (vidéos)

Tokyo continue de vivre au rythme des Jeux. Des Jeux où les Belges sont encore bien présents comme en témoignent les excellents résultats en triathlon, mais aussi en athlétisme. Voici un condensé de ce que vous avez manqué cette nuit aux Jeux.

Tokyo J8 : La nuit a commencé de la plus belle des manières aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le relais belge de triathlon a terminé à une magnifique 5e place en ayant cru jusqu’au bout à la médaille. Dans les autres infos de la nuit, on notera le nouveau forfait de Simon Biles pour les finales de dimanche et les excellentes performances des Belges en athlétisme et en golf.