JO Tokyo 2020 J-15 : les USA restent rois du basket, le Kényanes reines du marathon, Gorissen en larmes : ce que vous avez manqué de la nuit

Marathon Dames : Peres Jepchirchir a été sacrée championne olympique devant Brigid Kosgei,... Doublé kényan, mais ordre inattendu au bout du marathon féminin : Peres Jepchirchir a été sacrée championne olympique devant Brigid Kosgei, détentrice du record du monde et favorite, samedi matin à Sapporo, à un millier de kilomètres au nord de Tokyo. Jepchirchir, 27 ans et qui a donné naissance à une petite fille à l’automne 2017, s’est imposée en 2 h 27 min 20 sec, avec 16 secondes d’avance sur Kosgei, elle mère de jumeaux de huit ans, et 26 sec sur l’Américaine Molly Seidel, médaillée de bronze. Côté belge, l’amateure Mieke Gorissen, prof de math et de physique, a signé une 28e place inespérée en 2 : 34.24. Elle a fondu en larmes auprès de nos confrères de Sporza après la course. L’autre Belge engagée, Hanne Verbruggen, a fini à la 49e place en 2 : 38.03.