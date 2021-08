JO Tokyo 2020 J-14 : la détresse de Diniz, l'Espagnol Garcia dans l'histoire des Jeux, le mauvais tour de De Roey : ce que vous avez manqué (vidéos)

La fin des JO de Tokyo 2020 approche et le programme habituellement très chargé des matinées japonaises a subi une sacrée cure d’amincissement pour cette 14e journée des Jeux. Une nuit européenne qui aura tout de même été marquée par plusieurs évènements historiques lors des 50km de marche, épreuve massacrante dont le français Yohann Diniz a notamment fait les frais. Côté belge, en attendant Jolien D’Hoore et Lotte Kopecky dans le madison de cyclisme sur piste (10h15), l’équipe belge de saut d’obstacles (12h) et les séries du 4x400m masculin (13h25), on enregistre uniquement le 3e tour du tournoi de golf féminin avec Manon De Roey qui a perdu du terrain. Voici un condensé de ce que vous avez manqué cette nuit aux Jeux. ►►► À lire aussi : JO Tokyo 2020, le programme des directs du jour ►►► À lire aussi : JO Tokyo 2020 : Découvrez le programme des Belges jour par jour

Terrible fin de carrière pour Yohann Diniz, vidé et contraint à l’abandon sur un 50km de marche complètement fou

Le calvaire du marcheur français Yohann Diniz lors des 50km - JO Tokyo 2020 - 50km marche -... La course de trop pour Yohann Diniz. Le Français, figure emblématique de la marche mondiale et détenteur du record du monde des 50 km, ne parviendra jamais à décrocher de titre olympique. A 43 ans, Diniz chassait un dernier rêve, une médaille olympique qu'il n'était jamais parvenu à décrocher après son abandon en 2008, sa disqualification en 2012, et sa 8e place marquée (déjà) par des problèmes gastriques en pleine course en 2016.

L’Espagnol Jesus Angel Garcia termine ses 8e Jeux et entre dans l’histoire

Le Polonais Dawid Tomala remporte les 50 km de marche - JO Tokyo 2020 - 06/08/2021 Résumé des 50km de marche.

Le marcheur espagnol Jesus Angel Garcia est entré dans l’histoire des Jeux Olympiques en s’emparant d’un record prestigieux grâce à sa participation aux 50km vendredi. Trente-cinquième de l’épreuve au bout de 4h10 d’effort, Garcia a en effet bouclé ses 8es Jeux Olympiques, battant ainsi le record de participations détenu jusque là par la jamaïcaine Marlene Ottey. Aujourd’hui âgé de 51 ans, 'El Chuso' Garcia avait disputé ses premiers JO en 1992 à Barcelone. Une fois champion du monde mais jamais médaillé olympique, Garcia avait également pris part aux Jeux d’Atlanta (1996), de Sydney (2000), d’Athènes (2004), de Pékin (2008), de Londres (2012) et de Rio (2016). Ces 50km de marche, remportés par le Polonais Dawid Tomala, sont les derniers de l’histoire. L’épreuve des 50 km disparaîtra du programme olympique après Tokyo, pour laisser sa place à une épreuve de marche par équipe mixte.

Le résultat belge de la nuit : De Roey dégringole lors du 3e tour

Mauvaise journée pour Manon De Roey, seule belge engagée cette nuit, lors du 3e tour du tournoi de golf. Onzième après les deux premiers tours, l’Anversoise s’est loupée en rendant une carte de 74 (6 bogeys et 3 birdies), soit trois coups au-dessus du par. Un mauvais tour qui l’a fait chuter de 23 places et dégringoler en 34e position avec un total de 212 coups, neuf de plus que les athlètes qui occupent actuellement la 3e place du podium. Dominatrice, l’Américaine Nelly Korda est en tête avec 198 coups.

Les Américaines Ross et Klineman sacrées en beachvolley

Beach Volley : Les Américaines April Ross et Alix Klineman sacrées - JO Tokyo 2020 - Beach Volley... April Ross et Alix Klineman ont remporté la médaille d'or du tournoi féminin de beachvolley des Jeux Olympiques de Tokyo, vendredi au Shiokaze Park. Les Américaines se sont imposées en deux sets - 21-15, 21-16 - et 43 minutes de jeu devant les Australiennes Maraife Artacho del Solar et Taliqua Clancy.April Ross, 39 ans, avait déjà remporté une médaille d'argent aux Jeux de Londres en 2012, associée à Jennifer Kessy, et une de bonze à Rio en 2016, avec la légende Kerri Walsh, triple championne olympique (2004, 2008, 2012). Après un titre de vice-champion du monde en 2019, Ross et Alix Klineman, 31 ans, succèdent aux Allemandes Laura Ludwig et Kira Walkenhorst.

Les Jeux enregistrent 29 nouveaux cas de Covid, pas d’athlète concerné

Le comité d’organisation des Jeux de Tokyo a annoncé vendredi l’enregistrement de 29 nouveaux cas de Covid-19 en lien avec les Jeux Olympiques. C’est deux de moins que la veille, total qui constituait le plus grand nombre d’infections enregistrées depuis le début des relevés le 1er juillet. Aucun athlète n’est concerné par ces 29 nouveaux cas positifs. Le total de cas en lien avec la grand-messe du sport, qui se tient à huis clos en raison de la pandémie, cumule désormais à 382. Depuis le 1er juillet, plus de 570.000 tests ont été réalisés par l’organisation des JO.

La saga biélorusse continue

Les accréditations de deux entraîneurs de la délégation biélorusse aux Jeux olympiques de Tokyo ont été retirées pour leur rôle dans l’affaire Krystsina Tsimanouskaya, cette athlète menacée d’être rapatriée de force au Bélarus après avoir critiqué les instances sportives de son pays, a annoncé vendredi le Comité international olympique (CIO). "Dans l’intérêt des sportifs du comité olympique bélarusse qui sont toujours à Tokyo et à titre provisoire, le CIO a annulé et retiré la nuit dernière les accréditations de M. A. Shimak et de Y. Maisevich", a indiqué l’instance olympique sur son compte Twitter.

Le Japon commémore les 76 ans de la bombe de Hiroshima en plein JO

Le Japon commémore les 76 ans de la bombe de Hiroshima en plein JO - JO Tokyo 2020 - 06/08/2021 Le Japon commémore vendredi le bombardement atomique du 6 août 1945 à Hiroshima, avec une controverse cette année face au refus du Comité international olympique (CIO) d’appeler à une minute de silence aux JO de Tokyo en cours. Des survivants, des proches et une poignée seulement de dignitaires étrangers ont assisté à la cérémonie matinale à Hiroshima (ouest du Japon) pour honorer les victimes et appeler à la paix dans le monde. En raison de la persistance de la pandémie de coronavirus, le grand public a été exclu de la cérémonie, comme en 2020, mais a pu la suivre sur internet. Les participants, masqués et souvent vêtus de noir, ont observé une minute de silence à 08H15 précises (jeudi 23H15 GMT), heure à laquelle la bombe atomique américaine a été larguée sur la ville 76 ans plus tôt. Des rescapés et la municipalité de Hiroshima avaient récemment proposé au CIO d’inviter les sportifs des JO à se joindre à cette minute de silence depuis Tokyo. Mais le président du CIO Thomas Bach n’a pas donné suite à cette proposition, répondant à la place que la cérémonie de clôture des JO dimanche offrirait l’occasion de rendre hommage à toutes les victimes d’événements tragiques dans l’histoire mondiale.

