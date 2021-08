JO Tokyo 2020 – Ismaël Debjani : "Il y a six ans, j’étais fier de gagner le jogging de Charleroi, aujourd’hui je suis demi-finaliste olympique"

La réaction d'Ismael Debjani, éliminé en 1/2 finale sur 1500m - JO Tokyo 2020 - 05/08/2021 Déception pour Ismaël Debjani. Surprenant lors des séries du 1500m (il avait remporté sa course), il n'a jamais su rééditer pareil exploit en demi-finale. Mis à mal par le tempo infernal imprimé par le champion du monde kenyan, Timothy Cheruiyot il a très (trop) vite lâché et n'a pas su suivre le peloton dans le final. Il en termine finalement en 3:42:08, soit 9 secondes de plus que son record personnel.