JO Tokyo 2020 : Isaac Kimeli et Robin Hendrix éliminés en demi-finale du 5.000m

Aucun des deux belges engagés en demi-finale du 5.000m des JO de Tokyo 2020. Ni Isaac Kimeli ni Robin Hendrix ne sont parvenus à se placer dans les 5 premiers de leur série et n'ont pas réussi non plus à figurer parmi les meilleurs repêchés au temps.

Reversé dans la première demi-finale, Hendrix a lâché prise à 800m de l'arrivée et a terminé à la 16e place en 12:58.37

Dix-huitième du 10.000 vendredi dernier, Isaac Kimeli a payé ses efforts et craqué lui aussi bien avant l'emballage final. Le vice-champion d'Europe du 3000m a bouclé son effort à la 17e place de sa série en 13:57.36.

La finale du 5000m est prévue vendredi à 14h.