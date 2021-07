JO Tokyo 2020 : Images incroyables de 1820 drones surplombant le stade olympique pour former le logo des J.O

Images incroyables de 1820 drones surplombant le stade olympique pour former le logo des J.O - JO... Plutôt sobre jusque-là, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo nous a gratifiés d'images somptueuses quelques minutes après l'entrée dans le stade des différentes délégations. Pendant de longues minutes, 1820 drones se sont envolés au-dessus du stade de Tokyo pour surplomber, dans un somptueux ballet orchestré, l'arène nippone et former le logo des Jeux 2020.