Les Red Lions, notre équipe nationale de hockey masculin, sont champions olympiques ! Après une rencontre difficile et une séance de shoots-out insoutenables, ils ont pris le dessus sur l'Australie en finale des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo.

"On ne peut pas rêver mieux, honnêtement ! Je l'avais dit à l'Euro début juin : 'On va être prêt à Tokyo'. On a travaillé très dur pour arriver ici. 1-1 contre l'Australie, c'était un gros match contre une grosse équipe. Ca a fini aux shoots-out, on s'attendait à l'imprévu. On était prêt pour cette finale, le coach l'avait dit. Content d'être passé par toutes ces étapes et de ramener l'or au pays. C'était notre objectif", a indiqué Vincent Vanasch, gardien héroïque de notre formation nationale.

"Ce sport demande beaucoup de sacrifices : Si j'ai deux semaines de vacances par an, c'est bien, mais je prends mes chaussures de running avec moi pour aller courir. Je pense que ma femme est en pleurs en ce moment et que mon fils est occupé à crier. Je suis heureux, même si je suis triste que mes proches ne soient pas à Tokyo. Ils sont super heureux, je sais qu'ils m'attendent de pied ferme. C'est la plus belle victoire car on a dit qu'on venait pour l'or. Champion du monde, champion d'Europe et aujourd'hui champion olympique : on montre que la Belgique est un petit pays par la superficie, mais un grand pays pour ses athlètes. Je suis fier de rendre fiers les Belges, ça me tenait à coeur. Les faire rêver, leur redonner le sourire après une année horrible... j'espère qu'ils vont faire une grande fête ce soir !", a ensuite souri notre compatriote.