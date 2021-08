Les Red Lions sont en demi-finale du tournoi olympique. Déjà un bel accomplissement pour les Belges mais leurs nombreux succès ces dernières années ont renforcé leur ambition. Ils viseront d’abord la finale, mais plus que tout l’or est leur objectif!

"Avant le quart, on avait un peu la peur au ventre. C’était le match où on pouvait tout perdre. Si on perdait on était directement à la maison sans la moindre chance de se battre pour les médailles. Maintenant on est en demi-finale, on a deux chances de médaille, même si bien sûr on veut l’or et donc on veut gagner contre l’Inde."

On a deux chances de médaille, mais on veut l’or

Les Lions veulent tirer les bons enseignements suite au quart de finale : "On n’en a pas reparlé mais on a reçu beaucoup de messages de Belgique qui nous disaient qu’ils étaient vraiment stressés. On comprend que ça ne devait pas être facile à regarder. Nous, on est resté sereins à la mi-temps, on a eu un petit discours des deux coaches pour nous remettre dedans. Et ça nous a fait du bien. Après c’est sûr qu’en demi-finale si on joue comme on a joué en première mi-temps face à l’Espagne ça nous fera défaut. Cette fois, il faudra être prêt dès la première minute."

Une forme de pression s’envole quelque peu en atteignant le dernier carré : " Moi, personnellement, je n’ai pas de pression quand je joue. Mais c’est vrai qu’on sait qu’on était attendu. Une demi-finale c’est déjà très bien mais si on perd en demi, et puis qu’on perd en petite finale on ne sera pas content non plus. Si on perd en demi et qu’on prend le bronze, on sera déçu. On est là où on voulait être. Mais on n’est pas encore là où on veut être au final."

L’Inde est un adversaire costaud, que la Belgique n’a pas forcément l’habitude de rencontrer : "Il faudra surtout bien garder la balle. C’est une nation qui a souvent peu de structure dans son jeu. Même si maintenant ils sont des coaches européens et australiens. C’est une nation qui joue en contre-attaque en ping-pong. Quand elle joue chez elle, elle est quasiment injouable, parce qu’elle joue devant son public, dans son élément et c’est compliqué. Ici il n’y a pas de public, ça va être un peu plus facile pour tout ce qui est organisation défensive. Mais il faudra juste faire attention à leurs actions individuelles. Si on gagne la balle et qu’on joue intelligemment on aura tout pour gagner."

Les Red Lions sont toujours à la recherche du match référence dans le tournoi : "On va hausser le niveau de jeu, on l’espère. On n’a pas encore fait notre match parfait du tournoi, alors qu’il y a toujours un moment où on fait un bon match, au-dessus de la moyenne. Ce match parfait peut arriver contre l’Inde, ou peut être en finale si on l’atteint. C’est tout ce qu’on souhaite."

Il faudra une nouvelle fois composer avec des conditions climatiques compliquées : "L’Inde a l’habitude de jouer dans un climat assez chaud, nous un peu moins mais on est bien habitué aux conditions. On a vu que les matches le matin on les a assez bien gérés, contre l’Allemagne et les Pays-Bas. On est prêt à jouer le matin, je pense qu’il y en a beaucoup qui préfèrent jouer à ce moment-là. Parce qu’on n’a pas l’attente de la journée et puis il y a un peu plus de repos si on arrive en finale. Je pense que c’est de bon augure. C’est juste dommage pour les gens en Belgique mis les vrais fans se lèveront et on espère qu’il y aura du monde devant les écrans."