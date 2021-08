Les Red Lions disputeront la finale du tournoi olympique masculin en hockey jeudi à 12h. Après l’Argentine en finale à Rio 2016 (défaite 2-4), les hockeyeurs héritent de l’Australie. Un gros morceau pour les Belges puisqu’ils affronteront la première nation mondiale au ranking FIH , une vraie force collective sacrée trois fois au niveau mondial (1986, 2010, 2014) et qui aimerait à nouveau ramener l’or olympique au pays après le sacre d’Athènes 2004. "Ce sont deux équipes comparables", prévient Thomas Van den Balck, consultant pour la RTBF durant ces Jeux Olympiques et qui connaît parfaitement l’équipe australienne. "Ils ont les mêmes points forts que les Belges : c’est une équipe très forte physiquement et qui est portée vers l’offensive. Ils ont des joueurs très rapides qui se déplacent très bien. Ce sera un duel physique avant tout."

L’Australie a réalisé une phase de poules similaires à celle des Red Lions. Elle n’a perdu aucune rencontre jusqu’ici et a simplement concédé un partage (contre l’Espagne, 1-1, pour un bilan de 13 sur 15). En quart de finale, le Land Down Under s’est imposé aux shoot-outs face aux Pays-Bas. Comme la Belgique, l’Australie table sur ses penalty corners (PC) pour faire la différence. "Ils ont deux tireurs différents, mais il faudra être très attentif à Blake Govers. Le PC est une phase importante du hockey et les Australiens l’ont bien compris."

Pourrait-on aller jusqu’à pointer une faiblesse dans cette équipe australienne ? "Il n’y en a pas vraiment. Je ne vois qu’une chose : par rapport aux Belges, ils ont disputé moins de rencontres pendant la période du Covid-19, vu qu’ils étaient contraints de rester dans leur pays. Mais en même temps, cela ne leur a pas porté préjudice en phase de poules. En plus, ils ont un coach qui nous connaît extrêmement bien en la personne de Colin Batch. C’était l’entraîneur des Red Lions à Londres en 2012."

La rencontre sera, selon notre consultant, particulièrement serrée. "Ils ont raté leur dernière Coupe du monde (3e place, élimination aux shoot-outs contre les Pays-Bas en demi-finale) et voudront absolument se rattraper en décrochant un trophée majeur". Voilà les Belges prévenus.