JO Tokyo 2020 Hockey : suivez la deuxième rencontre des Red Lions face à l’Allemagne (Live vidéo 2h30)

Ils ont très bien commencé ce tournoi Olympique, ils ont l’occasion de confirmer : les Red Lions affrontent l’Allemagne cette nuit à Tokyo dans leur deuxième rencontre de ces Jeux Olympiques. Les Belges, premiers au classement mondial retrouvent les Allemands, cinquièmes. Une rencontre à suivre dès 2h30, heure belge.

Dans leur premier match, les Red Lions ont battu les Néerlandais 3-1 de manière convaincante pour entamer le tournoi de la meilleure des manières et faire le plein de confiance.

Ils évolueront dans des conditions un peu plus favorables encore que lors de leur première rencontre puisqu’ils joueront un peu plus tôt et donc avec des températures légèrement moins élevées.

Champions du monde en 2018, d’Europe en 2019 (en 2021 ce sont les Pays-Bas qui se sont imposés) , il ne manque plus que le titre olympique à inscrire au palmarès de cette génération des Red Lions. Et les Belges ont le droit d’y croire.