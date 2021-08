JO Tokyo 2020 – Hockey : Les Red Lions battent difficilement l’Inde et se qualifient pour la finale

Les Red Lions vont avoir une nouvelle chance de remporter l’or olympique. Ce mardi, les Belges se sont offert l’Inde grâce notamment aux pc (victoire 5-2). Pourtant, tout n’a pas été facile pour nos hockeyeurs qui ont été menés dans cette rencontre. Mais sans stresser, les Lions se sont montrés solides et affronteront l’Allemagne ou l’Australie pour la médaille d’or.

La Belgique le savait, pour ces Jeux, les pc seraient importants. Et les Lions l’ont bien compris dans cette rencontre face à l’Inde, puisque par deux fois en première mi-temps, la Belgique va faire mouche.

C’est tout d’abord Luypaert qui ouvre le score dans cette rencontre. Alors qu’il n’est que le 3e tireur (Hendrickx est sur le banc et Tom Boon est en tribune par choix tactique), Loïc marque pour sa première tentative.

Et puis, Hendrickx va inscrire son 11e pc du tournoi et ramener les équipes à égalité dans cette première mi-temps. Car l’Inde a réagi assez vite à l’ouverture du score et par deux fois, l’Inde va marquer. Tout d’abord sur pc, à moins de 9 minutes de la fin du 1er quart-temps. Ensuite sur une action de plein jeu. L’Inde pose des soucis à nos hockeyeurs qui ont cependant fait le plus dur dans ces 30 premières minutes, où le score est de 2-2.

Dans la seconde période, c’est encore un pc qui va faire évoluer le score. Hendrickx, à nouveau lui, inscrit son 2e pc du match avant de faire 4-2 grâce à un stroke. Etouffer, l’Inde prend un coup sur la tête et ne reviendra plus dans cette rencontre où Dohmen inscrira le tout dernier but de la partie.

Les Red Lions ont souffert, mais les Red Lions auront une nouvelle possibilité de soulever l’or et d’effacer les regrets de la médaille d’argent d’il y a cinq ans face à l’Argentine. Une finale qui se jouera jeudi à 12h.