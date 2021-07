JO Tokyo 2020, hockey : le superbe but de Cédric Charlier face à l'Allemagne - Jeux Olympiques -... Les Red Lions se sont facilement imposés face à l’Allemagne pour leur 2e match de poule lors du tournoi olympique de hockey. Avec une victoire 3-1, la Belgique continue son tournoi de la meilleure des manières puisqu’elle est déjà qualifiée pour les quarts de finale. Au-delà de la victoire, Cédric Charlier a inscrit un but de toute beauté. Cédric Charlier s’est offert un doublé, inscrit dans le premier quart-temps, lors de la victoire des Red Lions face à l’Allemagne. Si le premier a été dévié par un Allemand dans son camp, le deuxième but est tout simplement magnifique. Combinaison, technique et jeu en une touche, tout y est passé avant que Cédric n’inscrive un bijou en pleine lucarne. Ces deux buts sont aussi les deux premiers de plein champ pour nos Belges et ils vont faire du bien à l’équipe. Car lors de la victoire face aux Pays-Bas, les Lions n’avaient réussi qu’à inscrire des buts sur pc et stroke. La machine continue donc à se mettre correctement en place pour les échéances qui vont arriver.