JO Tokyo 2020 - Hockey : le pc, une arme qui fait mal aux adversaires des Red Lions "si tu veux gagner un tournoi, il faut un bon pc"

"La configuration s’est mieux installée cette année et il faut souligner le travail d’Alex (ndlr Hendrickx). Il n’était pas dans les 16 à Rio, même s’il avait déjà un bon pc, mais pas aussi bon que maintenant où il est le numéro 1 aujourd’hui. Et puis à Rio, on avait aussi du mal à trouver un tireur. Tom Boon était en partie blessé. On a eu plus difficile à avoir un pc type et on grappillait autour des différentes personnalités de l’équipe. Mais si tu veux gagner un tournoi, il faut un bon pc. L’Argentine l’a gagné il y a 5 ans car il avait un gros pc", nous explique Jérôme Truyens , présent aux Jeux de Rio avec les Lions.

Sur les 34 buts inscrits par les Lions, 16 l’ont été sur pc (le reste, c’est deux stroke et 16 buts de champs). Au total, les Lions ont tenté leur chance dans cet exercice si particulier 51 fois, soit un pourcentage de réussite de 31,37%.

Le groupe a gagné cinq ans de maturité et il est là pour l’or

"Je crois que la différence avant Rio, c’est qu’on pleurait après la 1/2 et aujourd’hui on est serein et on va tout faire pour avoir la médaille d’or. Le groupe a gagné cinq ans de maturité et le groupe est là pour l’or. On sait quelles sont nos forces et on cherche ce pc car on a le meilleur tireur de pc du monde et si tu regardes les attaquants, on célèbre un pc comme un but car le pourcentage est impressionnant. Tu sens qu’on est à 16 gars au top de leur forme", rajoute Florent Van Aubel.

Un pourcentage qu’il faudra maintenir voir légèrement augmenter en finale. Car pour Jérôme Truyens, "il faudrait monter un peu si on veut être champion et il ne faudra pas se louper en finale si tu veux l’or. Après les Lions font une prestation solide. Ils savent que ce dernier match est primordial, que le mental va beaucoup jouer. Une expérience qui a été acquise sur les dernières finales."

Une finale qui se jouera ce jeudi à 12h, soit face à l’Australie ou face à l’Allemagne.