Les Red Lions ont eu très chaud mais se sont imposés (3-1) au bout du suspense face à l’Espagne en quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo. L’un des héros de la partie, Alexander Hendrickx, est venu au micro de notre envoyé spécial Christophe Reculez.

"C’était très compliqué, on a fait une mauvaise première mi-temps… on jouait trop lentement. En 2e période on a respecté notre plan, on a joué plus vite et au final c’est le résultat qui compte", a expliqué Hendrickx.

Auteur de deux nouveaux buts face aux Espagnols, Hendrickx s’éclate sur penalty corner : "J’essaye d’aider l’équipe du mieux possible que ce soit en marquant ou en défendant fort. Ce sont mes spécialités. Mais c’est un travail d’équipe. Tom Boon marque le 2e but qui est très important et Vincent Vanasch réalise de gros arrêts".

Victime d’un coup de stick au visage face à la Grande Bretagne en phase de poule, le défenseur des Red Lions était finalement présent sur le terrain pour affronter l’Espagne : "Après ma blessure, j’avais peur de ne pas pouvoir jouer car l’entaille était très profonde mais ils ont mis des points à l’intérieur et à l’extérieur. Samedi matin mes yeux étaient très gonflés, je ne voyais presque rien mais je voulais jouer et on m’a retapé à temps".

"Avant de penser à la médaille, on va d’abord se reposer et on verra après", conclut-il.