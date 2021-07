JO Tokyo 2020, hockey : Grosse performance des Red Lions qui s’offrent les Pays-Bas (3-1)

Premier gros match et premier gros test réussi pour le hockey belge. Les Red Lions menés au score ont montré qu’ils étaient déjà solides en y ajoutant la manière. Hendrickx n’a mis que cinq minutes dans le 3e quart pour s’offrir un triplé et offrir la victoire à la Belgique.

L’équipe nationale belge de hockey, aborde samedi la dernière levée de ce qui pourrait constituer un Grand Chelem historique. Champions du monde en 2018 et d’Europe en 2019, il ne manque plus que le titre olympique à inscrire au palmarès de cette génération des Red Lions.

Le premier quart-temps est à mettre à l’actif des Belges, même si les deux équipes se neutralisent plutôt bien. Les Lions se procurent deux petites occasions, mais sans faire mouche.

Le second quart-temps recommence comme le premier. Les Belges dominent les Néerlandais et les Lions s’octroient deux très belles occasions à nouveau, dont une via De Kerpel, mais l’arbitrage vidéo ne donne pas de premier but à la Belgique. C’est 0-0 à la mi-temps.

Pourtant, ce sont bien les Pays-Bas qui vont marquer en premier en début de 2e mi-temps via un subtil lob de Hertzberger. C’est 1-0 et ce n’est pas mérité. Car les Belges sont meilleurs, mais les occasions ne rentrent pas.

Si ce n’est pas sur une occasion, c’est donc sur pc que les Belges vont revenir au score via Hendrickx qui transforme le premier PC du match des Lions. Un Hendrickx qui va même s’offrir un triplé en cinq minutes. Après son pc, le buteur transforme un stroke avant de scorer à nouveau sur pc.

Dans le dernier quart-temps, le score ne va plus changer. Les Belges s’imposent avec la manière et envoient un premier gros message à la concurrence.