Les Red Lions ont conclu leur phase de poule des JO de Tokyo 2020 par un partage 2-2 face à la Grande-Bretagne dans un match qui ne comptait pas grand-chose pour notre équipe masculine de hockey sur gazon. Déjà assurés de leur première place dans le groupe et d’une qualification pour les quarts de finale où ils affronteront l’Espagne, les Red Lions ont livré un match sérieux face à des Britanniques qualifiés aussi mais déterminés à éviter les nations majeures du tournoi – notamment l’Australie, 1ère nation mondiale – en quarts de finale.

C’est donc logiquement la Grande-Bretagne qui a abordé cette dernière rencontre de la phase de poules avec le plus d’engagement, forçant la Belgique à se défendre avec ordre et discipline. Au bout du premier quart-temps, les occasions étaient donc rares pour les Red Lions, plutôt prudents lors des 15 premières minutes. Il faudra attendre le deuxième quart et le but après deux minutes de Shipperley (17e) pour voir la Belgique plus entreprenante.

Graciés par l’arbitre – qui n’a pas vu un but inscrit par les Britanniques – les Lions sont parvenus à égaliser sur penalty corner à la 37e minute grâce à un tir dévié de Tom Boon.

Pas le temps de se réjouir pourtant pour la Belgique, surprise moins de deux minutes plus tard par Ansell, trop esseulé au moment de tromper Vincent Vanasch.