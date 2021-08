JO Tokyo 2020 - hockey : Beckers nerveux mais confiant : "les Red Lions vont nous donner l'or"

Pierre-Olivier Beckers a assisté à la demi-finale du tournoi masculin de hockey aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le président du COIB a vu les Red Lions battre l'Inde dans un match très accroché qui s'est soldé sur un score de 5-2. "J'ai un sentiment de bonheur et j'ai beaucoup d'émotions actuellement. Ce projet était important pour la Belgique. Il regroupait la fédération, le COIB, les communautés et plusieurs générations de joueurs. Ce projet Be Gold a débuté il y a seize ans... et désormais, on a la possibilité d'aller chercher l'or." Comment vit-on un match aussi intense qu'une demi-finale de tournoi olympique ? "J’ai failli mourir, je ne peux pas décrire mon émotion et ma nervosité. Les Indiens ont magnifiquement joué, c’était une équipe très technique mais on savait qu’on pouvait les avoir au physique et à l’énergie."

Beckers est également revenu sur le rôle d'exemple des hockeyeurs au sein du Team Belgium : "Les Red Lions fédèrent tout le monde au village et ça donne du boost à tout le Team Belgium. Elle fédère le pays entier. Elle représente l’ambition. J’ai confiance, dans deux jours, on va leur donner la médaille d’or." Attention tout de même, en 2016, le sentiment qui régnait avant la finale face à l'Argentine était également celui de la confiance. Avec au final une défaite qui avait laissé un goût de trop peu aux Red Lions.