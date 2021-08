JO Tokyo 2020 : "HistORique", "Héroïques", la presse belge dithyrambique après l'Or de Thiam et des Red Lions

Hockey : Belgique - Australie : Le Résumé du Match - JO Tokyo 2020 - Hockey - 05/08/2021 Les Lions ont longtemps mené dans cette finale mais se sont fait rejoindre dans le quatrième quart-temps. La médaille d’or s’est donc jouée aux shoot-out et à ce petit jeu c’est la Belgique qui s’est montrée la plus forte. Les Lions décrochent la médaille d’or et font donc mieux qu’il y a cinq ans à Rio. Ils ont donc décroché le titre dans tous les tournois majeurs.