JO Tokyo 2020 – Hermien Peters remporte sa série du K1 500 mètres et file en demi-finales

Canoé Sprint : Hermien Peters remporte sa série du K1 500 mètres et file en demi-finales - JO... Hermien Peters a remporté sa série du K1 500 mètres et s'est qualifié pour les demi-finales de l'épreuve de kayak monoplace, mercredi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Sur le Sea Forest Waterway, elle a réalisé le temps de 1:47.959, approchant 3 dixièmes le record olympique détenu par la Hongroise Rita Koban depuis les JO d'Atlanta en 1996 (1:47.655). La Belge de 26 ans s'est imposée devant la Portugaise Teresa Portela (1:48.727) et l'Allemande Jule Hake (1:48.758), qui vont aussi directement en demi-finales. Les autres engagées devront passer par les quarts de finale.