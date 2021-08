Nafissatou Thiam a débuté la défense de sa couronne olympique en signant le temps de 13.54 sur le 100 mètres haies, première des sept épreuves de l'heptathlon dames, mercredi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce temps permet à la Namuroise d'engranger 1.044 points et de figurer à la 15e place.

Tout commence plutôt bien pour Thiam. Alignée dans la première série du 100m haies à côté de Katarina Johnson-Thompson, pourtant plus rapide mais sans chrono de référence, Nafi claque 13.54 et prend 1044 points dans cette première épreuve. La Britannique avec 13.27 prend 1084 points et compte donc 40 points d’avance sur la Belge.

Noor Vits, l’autre belge présente dans cet heptathlon fait 13.17 fini 1ère de la seconde série et bat son record qui était de 13.41.

Au classement, Noor Vidts est 5e avec 1.099 points, Nafi Thiam pointe à la 15e place (1.044).