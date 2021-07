JO Tokyo 2020 : Hendrickx après son triplé en hockey "L’Euro c’était la préparation, ici on a montré une équipe de meilleure qualité"

Alexander Hendrickx était satisfait de la victoire des Reds Lions et de ses 3 buts inscrits lors du 3e quart-temps. "On a bien commencé dès la première minute de jeu. 3-1 c’est un bon premier résultat pour commencer le tournoi. On sait que les deux premiers matches sont les plus durs de la poule. On a bien fait de prendre les 3 points", a expliqué le joueur à notre micro. Et d'ajouter sur la bonne performance de son équipe : "Ils sont dangereux, mais on a eu beaucoup d’occasions. On est resté calme et on en marque trois. Et puis pour commencer, c’est vrai qu’un hattrick ce n’est pas mal. Mais c’est grâce à l’équipe. Je les marque aujourd’hui, mais un autre jour ça pourra être quelqu’un d’autre." Avec cette victoire, les Reds Lions montrent que l'Euro a finalement été bien digéré. "L’Euro, c’était bizarre avec deux tournois l’un après l’autre. C’était un peu le tournoi de prépa et le niveau que l’on a montré aujourd’hui est de meilleure qualité", conclut Hendrickx.

Hendrickx après son triplé en hockey "L'Euro c'était la préparation, ici on a montré une... Alexander Hendrickx était satisfait de la victoire des Reds Lions et de ses 3 buts inscrits lors du 3e quart-temps. "On a bien commencé dès la première minute de jeu. 3-1 c’est un bon premier résultat pour commencer le tournoi. On sait que les deux premiers matches sont les plus durs de la poule. On a bien fait de prendre les 3 points", a expliqué le joueur à notre micro. Et d'ajouter sur la bonne performance de son équipe : "Ils sont dangereux, mais on a eu beaucoup d’occasions. On est resté calme et on en marque trois. Et puis pour commencer, c’est vrai qu’un hattrick ce n’est pas mal. Mais c’est grâce à l’équipe. Je les marque aujourd’hui, mais un autre jour ça pourra être quelqu’un d’autre." Avec cette victoire, les Reds Lions montrent que l'Euro a finalement été bien digéré. "L’Euro, c’était bizarre avec deux tournois l’un après l’autre. C’était un peu le tournoi de prépa et le niveau que l’on a montré aujourd’hui est de meilleure qualité", conclut Hendrickx.

Et d’ajouter sur la bonne performance de son équipe : "Ils sont dangereux, mais on a eu beaucoup d’occasions. On est resté calme et on en marque trois. Et puis pour commencer, c’est vrai qu’un hattrick ce n’est pas mal. Mais c’est grâce à l’équipe. Je les marque aujourd’hui, mais un autre jour ça pourra être quelqu’un d’autre."

Alexander Hendrickx était satisfait de la victoire des et de ses 3 buts inscrits lors du 3e quart-temps. "On a bien commencé dès la première minute de jeu. 3-1 c’est un bon premier résultat pour commencer le tournoi. On sait que les deux premiers matches sont les plus durs de la poule. On a bien fait de prendre les 3 points", a expliqué le joueur à notre micro.

Du côté de John John Dohmen, c'est aussi la satisfaction, d'autant plus que ce premier match n'était pas facile. "On n’avait pas un tirage à notre avantage et gagner contre les Pays-Bas en dominant le match, c’est bon pour la confiance de tout le monde. On n’a pas trop été inquiété sur le but. On doit quoiqu’il arrive continuer car on dominait et c’est tombé grâce aux pc", explique John John à notre micro. Si le joueur pointe les pc comme point positif, Dohmen aborde aussi les soucis offensifs : "C’est hyper important pour nous de marquer sur pc. Il y a certains critères qu’il faut remplir et sur pc on doit être une des meilleures équipes. C’est ce qu’il nous a manqué à Rio, on était une des moins bonnes équipes et on fini 2e. ici on sait qu’on devra être bon sur pc jusqu’au bout. Et puis, le point négatif pour nous, c’est nos actions dans le cercle qui ne sont pas assez efficaces. On peut faire beaucoup mieux." Avec une première victoire, la Belgique commence bien son tournoi. Les Red Lions auront fort à faire également pour leur deuxième rencontre en affrontant l'Allemagne. "L’Allemagne, ce sera aussi un gros match. Pour moi ils sont meilleurs que les Pays-Bas", conclut Dohmen.

John John Dohmen : "L’Allemagne, ce sera aussi un gros match. Pour moi ils sont meilleurs que... Du côté de John John Dohmen, c'est aussi la satisfaction, d'autant plus que ce premier match n'était pas facile. "On n’avait pas un tirage à notre avantage et gagner contre les Pays-Bas en dominant le match, c’est bon pour la confiance de tout le monde. On n’a pas trop été inquiété sur le but. On doit quoiqu’il arrive continuer car on dominait et c’est tombé grâce aux pc", explique John John à notre micro. Si le joueur pointe les pc comme point positif, Dohmen aborde aussi les soucis offensifs : "C’est hyper important pour nous de marquer sur pc. Il y a certains critères qu’il faut remplir et sur pc on doit être une des meilleures équipes. C’est ce qu’il nous a manqué à Rio, on était une des moins bonnes équipes et on fini 2e. ici on sait qu’on devra être bon sur pc jusqu’au bout. Et puis, le point négatif pour nous, c’est nos actions dans le cercle qui ne sont pas assez efficaces. On peut faire beaucoup mieux." Avec une première victoire, la Belgique commence bien son tournoi. Les Red Lions auront fort à faire également pour leur deuxième rencontre en affrontant l'Allemagne. "L’Allemagne, ce sera aussi un gros match. Pour moi ils sont meilleurs que les Pays-Bas", conclut Dohmen.

Du côté de John John Dohmen, c’est aussi la satisfaction. D’autant plus que ce premier match n’était pas facile. "On n’avait pas un tirage à notre avantage et gagner contre les Pays-Bas en dominant le match, c’est bon pour la confiance de tout le monde. On n’a pas trop été inquiété sur le but. On doit quoiqu’il arrive continuer car on dominait et c’est tombé grâce aux pc", explique John John à notre micro.

Si le joueur pointe les pc comme point positif, Dohmen aborde aussi les soucis offensifs : "C’est hyperimportant pour nous de marquer sur pc. Il y a certains critères qu’il faut remplir et sur pc on doit être une des meilleures équipes. C’est ce qu’il nous a manqué à Rio, on était une des moins bonnes équipes et on finit 2e. Ici on sait qu’on devra être bon sur pc jusqu’au bout. Et puis, le point négatif pour nous, ce sont nos actions dans le cercle qui ne sont pas assez efficaces. On peut faire beaucoup mieux."

Avec une première victoire, la Belgique commence bien son tournoi. Les Red Lions auront fort à faire également pour leur deuxième rencontre en affrontant l’Allemagne.

"L’Allemagne, ce sera aussi un gros match. Pour moi ils sont meilleurs que les Pays-Bas", conclut Dohmen.