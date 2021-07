La star américaine Simone Biles a été remplacée en raison d’un "problème médical" pendant le concours général de gymnastique par équipes des Jeux Olympiques de Tokyo, mardi. Elle a évoqué des "démons dans sa tête"

"Simone Biles s’est retirée de la compétition finale par équipes en raison d’un problème médical", a communiqué la Fédération américaine de gym. "Elle sera évaluée quotidiennement pour déterminer si elle peut recevoir l’autorisation médicale pour les futures compétitions."

Biles avait pris part à la première épreuve, le sauf, obtenant une note de 13,766. Alors qu’elle devait s’aligner aux barres asymétriques, elle a été remplacée par Jordan Chiles.

Biles, quadruple championne olympique à Rio, a quitté brièvement la salle puis est revenue avec son équipe, avec cette fois le statut de remplaçante aux barres asymétriques mais aussi aux deux autres agrès au programme (sol, poutre). La gymnaste est qualifiée en individuel pour la finale du concours général (jeudi) et pour toutes les finales par agrès (dimanche).

Plus tard dans la journée, la superstar de la gymnastique, l’Américaine Simone Biles, a expliqué son retrait du concours par équipes de gymnastique par "des démons dans (sa) tête", mardi aux Jeux olympiques de Tokyo.

"Dès que je monte sur le tapis, c’est juste moi et ma tête… traiter avec des démons dans ma tête […] Je veux me concentrer sur mon bien-être, il y a plus dans la vie que la gym, c’est vraiment dommage que cela se produise ici, pendant les Jeux, j’aurais préféré que les Jeux se déroulent mieux pour moi, mais je vais prendre les jours les uns après les autres et voir comment cela va se passer", a-t-elle expliqué à la presse.