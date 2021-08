Gymnastique rythmique : la performance d'Arina Averina - Jeux Olympiques - 07/08/2021 Deux sœurs pour une médaille d’or. Ce samedi, les jumelles Dina et Arina Averina se disputaient la première place lors de la finale individuelle de la gymnastique rythmique, une discipline dominée par la Russie depuis de nombreuses années. Depuis les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, les gymnastes rythmiques russes n’ont plus connu la défaite : dix médailles d’or sur dix possibles. Et cette série s’est brusquement arrêtée à Tokyo.