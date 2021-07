Nina Derwael a pris la 6e place du concours général de gymnastique des JO de Tokyo 2020 jeudi, elle qui avait conclu les qualifications en 7e position. Un beau résultat pour la gymnaste belge qui pouvait difficilement revendiquer mieux face à des adversaires plus complètes. L’autre belge engagée Jutta Verkest a terminé 23e et avant-dernière de cette finale olympique, magistralement conquise à 15 ans.

Le forfait de la tenante du titre olympique et superstar de la discipline Simone Biles a ouvert la voie à sa compatriote américaine Sunisa Lee (57.433), victorieuse de justesse devant la Brésilienne Rebeca Andrade (57.298) et la Russe Angelina Melnikova (57.199). La Russe Vladislava Urazova (56.966) et Mai Murakami (56.032) complètent le top 5.

