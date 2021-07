Deuxième grand rendez-vous pour la gymnastique belge dans ces JO de Tokyo 2020. Après la finale par équipes où nos gymnastes ont conquis la huitième place, la Belgique est à nouveau sur le devant de la scène avec Nina Derwael et Jutta Verkest qualifiés pour la finale du concours général (all around) auquel Simone Biles ne prendra pas part. Une finale que nous vous proposons de suivre à partir de 12h50 en direct vidéo.

En qualifications, Derwael avait signé le 7e score avec 56,598 grâce notamment à un super score dans son agrès de prédilection, les barres asymétriques. Jutta Verkest s’était quant à elle classée 26e des qualifications avec 53,632 mais a intégré la finale en profitant de la règle des deux gymnastes maximum par pays en finale.