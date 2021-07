JO Tokyo 2020 - golf : les deux Thomas croient encore à une médaille, "il faudra mettre le turbo"... Nos deux golfeurs ont bien réagi au 3e tour du tournoi de gold aux Jeux Olympiques de Tokyo après un second tour un peu compliqué. Thomas Pieters et Thomas Detry partagent actuellement la 14e place avant le 4e tour du tournoi masculin de golf des Jeux Olympiques. Ils affichent le total de 205 coups, à six longueurs de la tête. Il faudra donc faire un excellent dernier tour et compter sur un faux pas des autres golfeurs pour espérer prendre une médaille. "J’ai fait un tour assez constant", explique Thomas Detry à notre micro. Et d’ajouter : "Ça aurait pu être pire, j’ai eu un petit coup de chance au début. Je n’ai pas joué incroyablement bien, mais je me suis battu sur la fin, j’ai fait quelques erreurs et puis je suis bien revenu. Maintenant, je vais devoir mettre le turbo si je veux aller chercher une médaille." Même son de cloche que Thomas Detry. "Il faudra faire un grand dernier tour demain pour viser quelque chose. Si je connais encore une telle journée dimanche, c’est peut-être encore possible d’accrocher quelque chose. J’aurais besoin de l’aide des golfeurs devant moi mais je suis content de m’être donné cette chance." Une médaille est donc possible, mais il faudra pour cela sortir un grand dernier tour : "Mon jeu est constant, il y a peu de déchets. Si on peut ramener ses coups de fer un peu plus proche des coups et faire quelques put en plus, ça peut faire la différence. On va se préparer et attaquer cette dernière journée d’une belle manière. Il faudra bien se reposer et partir à fond de balle demain. Je crois encore à la médaille." Cinq ans après avoir pris la 4e place à Rio de Pieters, l’un de nos golfeurs peut-il faire mieux ? "Bien sûr que j’y pense. J’avais les mêmes scores à l’époque. Si je parviens à faire aussi bien, je pourrais rentrer à la maison la tête haute", conclut Thomas Pieters.