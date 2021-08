Golf : Le hole in one de la Marocaine Maha Haddioui - JO Tokyo 2020 - Golf - 05/08/2021 Hole in one ! La Marocaine Maha Haddioui a réalisé l’un des gestes de la journée à l’épreuve olympique féminine de golf. Au septième trou, la golfeuse de 33 ans a envoyé la balle directement dans le trou. Distance totale : 161 mètres.