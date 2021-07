JO Tokyo 2020, golf : La 1ère journée avec Pieters et Detry en direct, la partie interrompue (LIVE vidéo)

Thomas Pieters et Thomas Detry entrent en lice ce jeudi aux JO de Tokyo 2020 en Golf. Un premier tour que nous vous proposons de suivre en direct vidéo depuis le parcours du Kasumigaseki Country Club dès 00h20. Champions du monde de golf en équipe en 2018, Detry et Pieters espèrent aller chercher une breloque olympique

Le talentueux Américain Collin Morikawa et le Japonais Hideki Matsuyama font figure de favoris et auront pour principaux adversaires les Américains Justin Thomas (N.4 mondial), Xander Schauffele (N.5) et Patrick Reed (12e) ou encore l’Irlandais Rory McIlroy.

Plusieurs cadors de la discipline brillent par leur absence. L’Américain Bryson DeChambeau, 6e joueur mondial, et l’Espagnol Jon Rahm, N.1 mondial depuis son sacre récent à l’US Open, ont été contraints au forfait. Dustin Johnson, Brooks Koepka et Louis Oosthuizen, avaient renoncé à venir au Japon pour privilégier le circuit nord-américain PGA.