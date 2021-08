JO Tokyo 2020 - golf : Detry et Pieters un peu déçus, mais "On pense déjà à Paris pour aller chercher une médaille, ce serait magnifique"

Xander Schauffele est devenu champion olympique de golf aux Jeux de Tokyo. Le Slovaque Rory Sabbatini a fini à un coup et décroche la médaille d’argent. Thomas Detry et Thomas Pieters ont terminé 22e et 16e du tournoi olympique de golf.

Thomas Detry et Thomas Pieters n’ont pas ramené de médaille au tournoi de golf des Jeux Olympiques à l’issue du quatrième et dernier tour disputé ce dimanche sur le parcours du Kasumigaseki Country Club. Le titre olympique est revenu à l’Américain Xander Schauffele.

"J’ai été constant chaque jour, je n’ai jamais vraiment bien commencé. Mais je suis resté patient et je suis parvenu à me remettre dedans. Je me suis donné énormément d’occasions, mais j’avais plus de mal aujourd’hui avec la vitesse du green. Ce n’est pas tombé, mais je me suis donné une chance. Sur le tournoi, il y a énormément de choses qui peuvent se passer et on apprend à relativiser son début de parcours. C’est un peu dommage de n’avoir pas pu glisser l’un ou l’autre birdies pour faire la différence", commence par nous expliquer Thomas Detry.

Si la Belgique n’a pas réussi à prendre une médaille, nos deux golfeurs y croyaient pourtant. "On avait encore de l’espoir hier. C’était faisable et j’y croyais. Mais le golf, c’est un sport particulier, on ne peut pas faire tout sur commande et aujourd’hui, c’était un peu moins bien", continue Thomas Detry.

Il y a cinq ans à Rio, pour le retour du golf au programme olympique après 108 ans d’absence, Thomas Pieters avait échoué à la quatrième place. Une mauvaise troisième journée, ponctuée à 6 coups au-dessus du par, lui avait coûté le podium. Un résultat équivalent cette année avec une mauvaise 2e journée.

"C’est un peu la même histoire qu’à Rio. Je suis déçu car j’ai tout donné. Je perds la médaille à cause de mon deuxième mauvais tour. J’ai bien joué sur trois tours, mais il faut être au top pendant quatre jours. C’est en tout cas un bon point de départ pour le futur. J’espère que pour Paris, je pourrais faire quatre bonnes journées. J’ai déjà hâte d’y être", rajoute Thomas Pieters.

Paris, c’est déjà dans trois. Si le résultat n’est pas là à Tokyo, Thomas Detry a tout de même apprécié sa première expérience aux Jeux et pense au futur aussi. "Mes premiers Jeux, ça reste une super expérience. J’ai eu l’occasion d’aller voir le village, c’est chouette de participer à l’ambiance olympique. C’est un peu dommage de devoir loger à l’extérieur car le parcours de golf est à 1h30, il n’y a pas cette ambiance olympique. J’espère que ce sera le cas pour les prochains Jeux. On pense déjà à Paris. Ce n’est que trois ans à attendre, je vais essayer de me qualifier et si je peux aller chercher une médaille, ce serait magnifique" conclut Thomas Detry.