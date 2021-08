Le Canada a remporté aux tirs au but la médaille d’or de l’épreuve de football féminin des Jeux olympiques 2020 de Tokyo au détriment de la Suède. Les deux équipes ont atteint la limite du temps réglementaire sur le score de 1-1. Les buts ont été marqués par la Suédoise Stina Blackstenius et la Canadienne Jessie Fleming.

La première période a pourtant été à l’avantage de la Suède. Mis à part le deuxième quart d’heure de jeu où les deux équipes se sont neutralisées, les joueuses de Peter Gerhardsson ont mis le pied sur le ballon et se sont créées les opportunités les plus chaudes. L’ouverture du score tombée à la 35’ des pieds de Stina Blackstenius était logique tant les Suédoises dominaient leur sujet.

Les Canadiennes ont fait mine de se rebeller au début de la seconde période, Nichelle Prince réalisant d’entrée de jeu le premier tir cadré des siennes. Cependant, l’intensité est rapidement retombée. Alors que les Suédoises semblaient se diriger vers une victoire arsenal, Amanda Ilestedt a séché la capitaine canadienne Christine Sinclair dans le rectangle : penalty, confirmé par le VAR et transformé par Jessie Fleming. Il restait alors 25 minutes de jeu et le Canada rentrait enfin de sa partie. Les deux formations ont encore eu des occasions, mais aucune n'est arrivée à prendre l’avantage avant la fin du temps réglementaire.

Malheureusement pour le spectateur neutre, les 22 actrices de la rencontre n’ont rien montré de plus durant la demi-heure de prolongation, qui peut être résumée à un festival de tirs non cadrés. Direction la séance de tirs au but, marquée par sept essais manqués sur les douze tirés.

Sixième tireuse canadienne, Julia Angela Grosso a finalement offert l’or olympique aux Nord-américaines quelques secondes après que sa gardienne Stephanie Labbe ait arrêté l'envoi de Jonna Andersson.

Des regrets, il y en aura chez les Suédoises qui ont dominé la majeure partie de la rencontre et avaient déjà décroché la médaille d'argent à Rio en 2016 face à l'Allemagne. Pour les Canadiennes, il s'agit de la première médaille d'or en football féminin après deux médailles de bronze consécutives.